Les Accords de Cassis Cassis
Les Accords de Cassis Cassis mercredi 20 août 2025.
Les Accords de Cassis
Du mercredi 20 au samedi 23 août 2025. Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-20
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-20
Du 20 au 23 août 2025, Cassis accueille la 2ème édition des Accords de Cassis. Des concerts gratuits dans le village, 4 concerts de prestige le soir sous une tente berbère sur le port.
6 concerts gratuits du 21 au 23 août :
– 11h, jardin public
– 17h30, villa Ariane (bibliothèque)
4 concerts payants en soirée les 20, 21, 22 et 23 août à 20h30, Promenade Aristide Briand :
MERCREDI 20 AOUT 2025
20:30 Concert d’ouverture Family Business
Nathalie Dessay (soprano), Neïma, Tom et Laurent Naouri (chant), Yvan Cassar (piano), Benoit Dunoyer de Segonzac (contrebasse), Nicolas Montazaud (percussions)
JEUDI 21 AOUT 2025
20:30 Concert Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Duo Violoncelle-Piano
Léo Ispir (violoncelle), Karen Kuronuma (piano)
Guest: Nicolas Dautricourt (violon)
Œuvres de Schubert, Fauré, Brahms…
VENDREDI 22 AOUT 2025
20:30 Concert From Rachmaninov to Gershwin, a western-eastern dream
Duo piano à 4 mains, Dragos Cantea & Grace Jee Eun Oh (pianos)
Œuvres de Brahms, Stravinsky, Gershwin, Bernstein…
SAMEDI 23 AOUT 2025
20:30 Concert de clôture The Four Seasons & More Janoska Style Experience
Janoska Ensemble
Œuvres de Bach, Strauss, Massenet, Bizet, Vivaldi… .
Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03
English :
From August 20 to 23, 2025, Cassis hosts the 2nd edition of the Accords de Cassis. Free concerts in the village, 4 prestigious evening concerts under a Berber tent on the port.
German :
Vom 20. bis 23. August 2025 findet in Cassis die zweite Ausgabe der „Accords de Cassis“ statt. Kostenlose Konzerte im Dorf, vier prestigeträchtige Konzerte am Abend in einem Berberzelt am Hafen.
Italiano :
Dal 20 al 23 agosto 2025, Cassis ospiterà la seconda edizione degli Accordi di Cassis. Concerti gratuiti nel villaggio, 4 prestigiosi concerti serali sotto una tenda berbera sul porto.
Espanol :
Del 20 al 23 de agosto de 2025, Cassis acogerá la 2ª edición de los Accords de Cassis. Conciertos gratuitos en el pueblo, 4 conciertos de prestigio por la noche bajo una carpa bereber en el puerto.
L’événement Les Accords de Cassis Cassis a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Cassis