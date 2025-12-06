Les accords mets et vins d’avant fêtes Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Les accords mets et vins d’avant fêtes

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-27

Profitez d’un moment chaleureux au Domaine afin de découvrir les cuvées idéales pour les fêtes, en parfaite harmonie sur des accords de produits locaux, tous les samedis des mois de novembre et décembre.

L’occasion de refaire le plein avec des offres de Noël à ne pas rater et de découvrir les dernières nouveautés !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 27 décembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 52 j-fouet@domaine-fouet.com

English :

Enjoy a warm moment at the Domaine to discover the ideal cuvées for the festive season, in perfect harmony with local produce, every Saturday in November and December.

