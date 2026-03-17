Les Accords Vasarely Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Les Accords Vasarely

Vendredi 3 avril 2026 de 19h à 21h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Soirée dégustation animée par le fromager Benoît Lemarié et l’œnologue Olivier Nasles, en présence de Pierre Vasarely. Et si l’art, le vin et le fromage se rencontraient le temps d’une expérience unique ?

Une immersion entre créations artistiques, dégustations raffinées et moments de partage.

Trois passions réunies pour une soirée hors du temps.

Dégustation de fromage animée par le fromager Benoît Lemarié de la Fromagerie Lemarié et l’œnologue Olivier Nasles, du domaine de Camaissette, en présence de Pierre Vasarely

Prêts à vivre l’expérience ? .

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 01 09 sara.sarleti@fondationvasarely.org

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English :

Tasting evening hosted by cheese-maker Benoît Lemarié and wine expert Olivier Nasles, in the presence of Pierre Vasarely. What if art, wine and cheese came together for a unique experience?

L’événement Les Accords Vasarely Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence