LES ACCORDS VIN X HUÎTRES PARCELLE473 Montpellier

Avenue des Frères Buhler Montpellier Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2025-09-12

Découvrez les différents cépages vinifiés par le domaine de l’Engarran, situé sur à Lavérune. Guidés par un vignerons du domaine, vous dégusterez trois vins blancs différents, accompagnés d’huîtres.

Sur une durée de deux heures, vous visiterez également l’exposition temporaire sur Miss.Tic et la collection permanente du musée.

Tarifs

– 30 € adhérents

– 40 € non adhérents .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

English :

Discover the different grape varieties produced by the Domaine de l’Engarran, located in Lavérune. Guided by one of the estate’s winemakers, you’ll taste three different white wines, accompanied by oysters.

German :

Entdecken Sie die verschiedenen Rebsorten, die auf dem Weingut Domaine de l’Engarran in Lavérune gekeltert werden. Unter der Führung eines Winzers des Weinguts probieren Sie drei verschiedene Weißweine, zu denen Austern serviert werden.

Italiano :

Scoprite i diversi vitigni prodotti dal Domaine de l’Engarran a Lavérune. Guidati da uno degli enologi della tenuta, degusterete tre diversi vini bianchi, accompagnati da ostriche.

Espanol :

Descubra las diferentes variedades de uva que produce el Domaine de l’Engarran en Lavérune. Guiado por uno de los enólogos de la finca, degustará tres vinos blancos diferentes, acompañados de ostras.

