Servian

LES ACCORDS VIVANTS #2 SAVEURS DU SUD-EST

17 avenue Jean Moulin Servian Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une exploration intense et parfumée où les épices rencontrent nos vins vivants.

Un rendez-vous dédié à la découverte du vin vivant à travers des accords mets & vins subtils et sensibles.

Pour cette occasion, une cuisine du monde est mise à l’honneur, en harmonie avec nos cuvées et notre démarche environnementale.

Un chef invité propose un menu sur mesure, imaginé en dialogue avec nos vins 5 plats, du salé au sucré, accompagnés de 5 cuvées.

Au cœur du chai, entre la fraîcheur de la cave et l’ombre du jardin, venez partager un moment convivial, gourmand et profondément vivant.

Une cuisine fraîche, végétale et parfumée, où l’acidité, les herbes et les textures ouvrent de nouveaux terrains d’accords.

Le chef imagine un menu inspiré de l’Asie du Sud-Est, jouant sur les contrastes croquant, herbacé, épicé, acidulé.

Nos vins viennent s’y mêler avec finesse pour créer des accords vivants précis et inattendus.

Dans le cadre naturel du domaine, cette expérience invite à la légèreté et à la découverte.

Une dégustation vive, fraîche et pleine d’énergie. .

17 avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 73 38 42 84 domaine_obriere@outlook.fr

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English : LES ACCORDS VIVANTS #2 SAVEURS DU SUD-EST

An intense, fragrant exploration where spices meet our living wines.

L’événement LES ACCORDS VIVANTS #2 SAVEURS DU SUD-EST Servian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34