Servian

LES ACCORDS VIVANTS #3 UMAMI JAPONAIS

17 avenue Jean Moulin Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Des accords subtils autour de l’umami, entre précision et élégance.

Un rendez-vous dédié à la découverte du vin vivant à travers des accords mets & vins subtils et sensibles.

Pour cette occasion, une cuisine du monde est mise à l’honneur, en harmonie avec nos cuvées et notre démarche environnementale.

Un chef invité propose un menu sur mesure, imaginé en dialogue avec nos vins 5 plats, du salé au sucré, accompagnés de 5 cuvées.

Au cœur du chai, entre la fraîcheur de la cave et l’ombre du jardin, venez partager un moment convivial, gourmand et profondément vivant.

Une exploration autour de l’umami, cette cinquième saveur qui sublime les accords mets & vins.

Le chef propose une interprétation de la cuisine japonaise, entre précision, pureté et profondeur des goûts.

Les plats révèlent des textures délicates et des saveurs subtiles, en parfaite résonance avec nos vins vivants.

Dans la fraîcheur du chai, cette expérience invite à ralentir et à affiner ses perceptions.

Une dégustation élégante, délicate et profondément harmonieuse. .

17 avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 73 38 42 84 domaine_obriere@outlook.fr

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English : LES ACCORDS VIVANTS #3 UMAMI JAPONAIS

Subtle agreements around umami, between precision and elegance.

L’événement LES ACCORDS VIVANTS #3 UMAMI JAPONAIS Servian a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34