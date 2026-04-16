Servian

LES ACCORDS VIVANTS #4 CUISINE LEVANTINE

17 avenue Jean Moulin Servian Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une cuisine généreuse et solaire sublimée par des accords gourmands.

Un rendez-vous dédié à la découverte du vin vivant à travers des accords mets & vins subtils et sensibles.

Pour cette occasion, une cuisine du monde est mise à l’honneur, en harmonie avec nos cuvées et notre démarche environnementale.

Un chef invité propose un menu sur mesure, imaginé en dialogue avec nos vins 5 plats, du salé au sucré, accompagnés de 5 cuvées.

Au cœur du chai, entre la fraîcheur de la cave et l’ombre du jardin, venez partager un moment convivial, gourmand et profondément vivant.

Une cuisine généreuse et conviviale, où les épices, les herbes et le partage sont au cœur de l’expérience.

Inspiré des traditions levantines, le menu célèbre une gastronomie solaire, riche en saveurs et en textures.

Nos vins accompagnent ces plats dans des accords vivants gourmands et équilibrés.

Entre chai et jardin, cette rencontre est une invitation à la convivialité et au plaisir simple de la table.

Une expérience chaleureuse, festive et profondément humaine. .

17 avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 73 38 42 84 domaine_obriere@outlook.fr

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English : LES ACCORDS VIVANTS #4 CUISINE LEVANTINE

Generous, sunny cuisine enhanced by gourmet pairings.

L’événement LES ACCORDS VIVANTS #4 CUISINE LEVANTINE Servian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34