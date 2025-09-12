Les Accroche-cœurs Angers
Les Accroche-cœurs Angers vendredi 12 septembre 2025.
Les Accroche-cœurs
Centre-ville Angers Maine-et-Loire
Les Accroche-cœurs sont de retour dans les rues d’Angers avec au programme cirque, musique, danse, théâtre. .
Centre-ville Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00
