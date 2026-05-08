LES ACIDES LE BIJOU Toulouse
LES ACIDES LE BIJOU Toulouse mercredi 24 juin 2026.
Toulouse
LES ACIDES
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR
12.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 21:00:00
fin : 2026-06-24 23:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Quand il s’agit de troupes d’improvisation, Les Acides se démarquent avec éclat.
Chaque troisième mercredi du mois, cette joyeuse troupe transforme la scène en un spectacle hilarant. Préparez-vous à une séance intensive de rires, car une soirée en compagnie des Acides est une expérience unique qui vous laissera joyeusement épuisés.
Attention, le nombre de places est limité ! 12.8 .
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
When it comes to improv troupes, Les Acides stand out with a bang.
L’événement LES ACIDES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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