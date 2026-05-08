LES ACIDES LE BIJOU Toulouse

Toulouse

LES ACIDES

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR

12.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 21:00:00

fin : 2026-06-24 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Quand il s’agit de troupes d’improvisation, Les Acides se démarquent avec éclat.

Chaque troisième mercredi du mois, cette joyeuse troupe transforme la scène en un spectacle hilarant. Préparez-vous à une séance intensive de rires, car une soirée en compagnie des Acides est une expérience unique qui vous laissera joyeusement épuisés.

Attention, le nombre de places est limité ! 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

When it comes to improv troupes, Les Acides stand out with a bang.

L’événement LES ACIDES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE