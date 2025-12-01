Les Acrobates Fous Salle polyvalente chauffée Lanhouarneau
Les Acrobates Fous Salle polyvalente chauffée Lanhouarneau lundi 22 décembre 2025.
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Spectacle musical pour enfants, spectacle et goûter offerts par le CCAS de Lanhouarneau
Gratuit et ouvert à tous. .
Salle polyvalente chauffée Bourg Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 48 87
