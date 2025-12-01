Les Acrobates Fous Salle polyvalente chauffée Lanhouarneau

Les Acrobates Fous

Salle polyvalente chauffée Bourg Lanhouarneau Finistère

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Spectacle musical pour enfants, spectacle et goûter offerts par le CCAS de Lanhouarneau

Gratuit et ouvert à tous. .

Salle polyvalente chauffée Bourg Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 48 87

