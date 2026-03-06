Les ACSES en folies avec les jeunes agriculteurs du Cher Coust
Les ACSES en folies avec les jeunes agriculteurs du Cher Coust samedi 14 mars 2026.
Les ACSES en folies avec les jeunes agriculteurs du Cher
Meslon Coust Cher
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Animations agricoles
Cross tondeuses, exposition de matréiel, marché de producteurs, jeux par équipe, jeux pour enfants. Repas midi barbecue, menu 15 €. Tous les bénéfices de cette action seront dédiés à une association caritative. .
Meslon Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 01 88 22
Agricultural events
L’événement Les ACSES en folies avec les jeunes agriculteurs du Cher Coust a été mis à jour le 2026-03-04 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE