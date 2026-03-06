Les ACSES en folies avec les jeunes agriculteurs du Cher Coust

Les ACSES en folies avec les jeunes agriculteurs du Cher

Meslon Coust Cher

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Animations agricoles

Cross tondeuses, exposition de matréiel, marché de producteurs, jeux par équipe, jeux pour enfants. Repas midi barbecue, menu 15 €. Tous les bénéfices de cette action seront dédiés à une association caritative. .

Meslon Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 01 88 22

English :

Agricultural events

