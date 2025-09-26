Les Acteurs Locaux 3 Alerte à Istres Plage ! Route De Fos RN 569 Istres

Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Vendredi 2025-09-26 20:30:00

2025-09-26

On avait découvert cette bande d’amis, tous investis dans la vie locale et acteurs amateurs, fin novembre 2019, dans un spectacle caritatif original qui avait rempli le théâtre de l’Olivier au profit d’associations œuvrant dans le champ du handicap.

En avril 2023, la troupe, enrichie de nouveaux membres, récidivait avec Bienvenue à ISTRES ! , cette fois au bénéfice du projet du Domaine de Conclué porté par le Point rose.



Désormais association, Les acteurs locaux vont remettre ça le vendredi 26 septembre 2025. Les bénéfices seront reversés à des associations istréennes intervenant dans le domaine de l’enfance. C’est au café-musique L’Usine que ce troisième volet de leurs joyeuses aventures sera dévoilé, toujours avec le soutien logistique de la Ville d’Istres, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la régie Scènes & Cinés.



Après la vie animée du Bistrot Bar puis celle de ISTRES , la PME locale à visée internationale, retrouvez Chantal, Jean-Pierre, Olga, Véronique, Daniel, Carine, Myriam, Patrice, Patrick, Jérémy et leurs invités surprises au camping Istres Plage !



Alors que le show hebdomadaire doit commencer, une aggravation météo menace la représentation… .

Route De Fos RN 569 L’Usine

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

We discovered this band of friends, all involved in local life and amateur actors, at the end of November 2019, in an original charity show that filled the Théâtre de l?Olivier for the benefit of associations working in the field of disability.

German :

Wir hatten diese Gruppe von Freunden, die alle in das lokale Leben investiert sind und Laienschauspieler sind, Ende November 2019 in einer originellen Wohltätigkeitsaufführung entdeckt, die das Théâtre de l’Olivier zugunsten von Vereinen, die im Bereich der Behinderung tätig sind, gefüllt hatte.

Italiano :

Abbiamo scoperto questo gruppo di amici, tutti impegnati nella vita locale e attori dilettanti, alla fine di novembre 2019, in un originale spettacolo di beneficenza che ha riempito il Théâtre de l’Olivier a favore di associazioni che operano nel campo della disabilità.

Espanol :

Descubrimos a esta banda de amigos, todos implicados en la vida local y actores aficionados, a finales de noviembre de 2019, en un original espectáculo benéfico que llenó el Théâtre de l’Olivier a beneficio de asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

