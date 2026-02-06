Les activités avec Sens à Sons Nature La Maison des Sons Sapois

Les activités avec Sens à Sons Nature

La Maison des Sons 60 route de Menaurupt Sapois Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-10

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-10

Les mardis des vacances Learn-O Un jeu la tête et les jambes! En ski si c’est possible, sinon à pied, déplacez-vous sur votre terrain de jeu pour biper les balises de votre carte de jeu! Réflexion, logique et orientation. A partir de 3 ans Les mercredis Biathlon A pied ou en ski selon l’enneigement, venez vivre une expérience ludique avec des carabines pro et carton électronique de tir. Nombreux jeux par équipes pour s’améliorer en tir et finir par son meilleur chrono ! Carabines laser pour les 3/6 ans. A partir de 4 ans sans neige, 5 ans en ski. Les jeudis Cinéma pour oreilles Installez vous dans votre fauteuil et je vous plonge dans l’univers sonore de la nature…Bestiaire sonore: connaissez-vous les bruits des animaux? A partir de 5 ans (ou avant?)

Activités sur réservationTout public

.

La Maison des Sons 60 route de Menaurupt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 06 41 86 49 sensasons-nature@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vacation Tuesdays: Learn-O: A game for the head and the legs! On skis if possible, otherwise on foot, move around your playground to beep the beacons on your game map! Thinking, logic and orientation. Ages 3 and up Wednesdays: Biathlon: On foot or on skis, depending on snow conditions, come and enjoy a fun-filled experience with professional rifles and electronic shooting cards. Numerous team games to improve your shooting and finish with your best time! Laser rifles for 3/6 year-olds. From 4 years old without snow, 5 years old on skis Thursdays: Cinema for ears: Sit back in your armchair and I’ll plunge you into the world of nature’s sounds…Bestiaire sonore: do you know the sounds animals make? Ages 5 and up (or younger?)

Activities on reservation

L’événement Les activités avec Sens à Sons Nature Sapois a été mis à jour le 2026-02-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES