Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Dans le cadre des activités du mardi et durant les vacances de noël, effectuez votre baptème de plongée avec le Père Noel. Accessible de 8 à 16 ans.

Activité encadrée par des professionnels diplômé.

Les mardis 23 et 30 décembre à 15h00, 15h30 et 16h00.

Prérequis: savoir nager.

Tarif: 16€ entrée piscine incluse.

Place limitées sur inscription au 02 40 42 56 73. .

