Les activités du mardi Baptème de plongée avec le Père Noel Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac
Les activités du mardi Baptème de plongée avec le Père Noel Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac mardi 23 décembre 2025.
Les activités du mardi Baptème de plongée avec le Père Noel
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Dans le cadre des activités du mardi et durant les vacances de noël, effectuez votre baptème de plongée avec le Père Noel. Accessible de 8 à 16 ans.
Activité encadrée par des professionnels diplômé.
Les mardis 23 et 30 décembre à 15h00, 15h30 et 16h00.
Prérequis: savoir nager.
Tarif: 16€ entrée piscine incluse.
Place limitées sur inscription au 02 40 42 56 73. .
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45
English :
L’événement Les activités du mardi Baptème de plongée avec le Père Noel La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT44