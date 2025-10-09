« Les actualités sur le cancer du sein après le Congrès de Chicago » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Les rendez-vous « Hors-Sentiers », ces conférences, éclairantes et instructives, sont proposées par des spécialistes ou des passionnés.

Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Professeur Anthony Goncalves Coordinateur et Chef de Service du Département d’Oncologie à l’Institut Paoli-Calmettes anime cette conférence « Les actualités sur le cancer du sein après le Congrès de Chicago », en présence du Professeur Stéphane Honoré Professeur des universités, Praticien hospitalier, Responsable OMEDIT- et de Félicia Ferrera Présidente de l’URPS des pharmacies et Présidente de la CPTS du Canton Vert. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

These enlightening and instructive talks are given by specialists and enthusiasts.

Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die « Hors-Sentiers »-Termine, diese erhellenden und lehrreichen Vorträge werden von Spezialisten oder Enthusiasten angeboten.

Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

Queste conferenze illuminanti e istruttive sono tenute da specialisti e appassionati.

Sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Estas charlas instructivas e instructivas son impartidas por especialistas y aficionados.

Están dirigidas al público en general y a niños a partir de 8 años.

