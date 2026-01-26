Les adieux à la Crèche Eglise Notre-Dame la Major Arles

Les adieux à la Crèche

Dimanche 1er février 2026 de 15h à 16h30. Eglise Notre-Dame la Major 16 Pl. de la Major Arles Bouches-du-Rhône

La chorale de Rognonas propose des chants noëls d’ici et d’ailleurs pour la Chandeleur.

Comme chaque année, la chorale de Rognonas dirigée par Magali et Olivier Hartvick propose des chants de Noël.

Cette année les Cigaloun arlaten participeront au concert.

Venez retrouver une dernière fois la crèche de la Major avant la Chandeleur pour conclure la période calendale. .

Eglise Notre-Dame la Major 16 Pl. de la Major Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

English :

The Rognonas choir offers Christmas carols from near and far for Chandeleur.

