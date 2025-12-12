LES ADOLESCHIANTS – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

LES ADOLESCHIANTS Début : 2026-01-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix ! Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas. Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… Conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible ! Le Saviez-vous ? Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31