LES ADOLESCHIANTS COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LES ADOLESCHIANTS Début : 2026-05-15 à 18:00. Tarif : – euros.

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !Léa, 14 ans et demi (très important le “et demi”) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas. Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… Conflit de générations en perspective !Une comédie familiale irrésistible !Artistes : Emie Besson-Dubreuil, Didier Oliviero

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42