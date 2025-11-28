LES ADOLESCHIANTS – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

LES ADOLESCHIANTS Début : 2025-12-20 à 14:30. Tarif : – euros.

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.Les Ado… leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… Conflit de générations en perspective !a partir de 7 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77