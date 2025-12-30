LES ADOLESCHIANTS THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

LES ADOLESCHIANTS Début : 2026-03-15 à 14:00. Tarif : – euros.

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… Conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible !Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…Crédits : Auteur : Jean-Baptiste Mazoyer, Robert PunzanoArtistes : Léanna Kuperty et Jean-Michel GratecapMetteur en scène : Jean-Baptiste Mazoyer, Robert Punzano, assistés de Thomas Bousquet

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75