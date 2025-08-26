Les Adoleschiants Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

Les Adoleschiants Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest mardi 26 août 2025.

Les Adoleschiants Théâtre et comédie

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 17:00:00

fin : 2025-10-18 18:15:00

Date(s) :

2025-08-26 2025-08-27 2025-10-18 2025-10-28 2025-10-29

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !

Léa, 14 ans et demi (très important le « et demi ») va pour la première fois rencontrer sa grand-mère, Mireille, agricultrice bougonne à la retraite, qu’elle ne connaît pas.

Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre une boomeuse égoïste et aigrie… Conflit de générations en perspective !

Une comédie familiale irrésistible !

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Présence obligatoire 15 mn avant le début du spectacle

Sur réservation en ligne auprès de la Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Adoleschiants Théâtre et comédie Brest a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole