Les Adoleschiants Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

Les Adoleschiants Théâtre et comédie

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 18:15:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-05-02

Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !

Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer sa grand-mère, Mireille, agricultrice bougonne à la retraite, qu’elle ne connaît pas.

Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre une boomeuse égoïste et aigrie… Conflit de générations en perspective !

Une comédie familiale irrésistible !

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Présence obligatoire 15 mn avant le début du spectacle

Sur réservation en ligne auprès de la Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

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English : Les Adoleschiants Théâtre et comédie

L’événement Les Adoleschiants Théâtre et comédie Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue