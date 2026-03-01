Les Adoleschiants Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest
Les Adoleschiants Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest samedi 28 mars 2026.
Les Adoleschiants Théâtre et comédie
La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-03-28 18:15:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-05-02
Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !
Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer sa grand-mère, Mireille, agricultrice bougonne à la retraite, qu’elle ne connaît pas.
Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre une boomeuse égoïste et aigrie… Conflit de générations en perspective !
Une comédie familiale irrésistible !
Informations pratiques
Tout public.
Durée 1h15
Présence obligatoire 15 mn avant le début du spectacle
Sur réservation en ligne auprès de la Comédie du Finistère .
La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10
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English : Les Adoleschiants Théâtre et comédie
L’événement Les Adoleschiants Théâtre et comédie Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue