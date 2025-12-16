LES ADOS PARLENT OCCITAN Mende
LES ADOS PARLENT OCCITAN Mende mardi 6 janvier 2026.
LES ADOS PARLENT OCCITAN
Place du Foirail Mende Lozère
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-31
2026-01-06
Sur le modèle de la campagne de communication de l’OPLO et sous l’impulsion de leur enseignante, les élèves des collèges du Bleymard et de Meyrueis ont conçu leurs affiches.
À travers leurs différents visuels, ils souhaitent intéresser et émouvoir la population, en modernisant l’image de l’occitan s’approprier la langue et la transmettre.
Entrée libre.
04 66 65 36 66
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie
