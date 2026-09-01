Les Afters & Patrimoine – Château de Pierry Château de Pierry Pierry

Informations pratiques

Pierry

Les Afters & Patrimoine – Château de Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

Le vendredi 18 septembre, de 18h30 à 22h, le Château de Pierry vous accueille pour une visite de ses salles historiques ainsi que pour un moment de détente autour d’un bar à champagne avec DJ set et restauration. .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est

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English : Les Afters & Patrimoine – Château de Pierry

L’événement Les Afters & Patrimoine – Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Epernay en Champagne