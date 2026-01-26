Les afterworks à la brasserie La Brasserie Clavé Monein
Les afterworks à la brasserie
La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Venez nous rejoindre pour une soirée Mexicaine, accompagnée de plats typiques et de bière brassée au maïs et tequila le tout dans une bonne ambiance.
Au menu Nachos bœuf & cheddar avec son guacamole
Chili con carne et planche de charcuterie .
La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 82 84 14
