Les afterworks à la brasserie La Brasserie Clavé Monein

Les afterworks à la brasserie

La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Venez nous rejoindre pour une soirée Mexicaine, accompagnée de plats typiques et de bière brassée au maïs et tequila le tout dans une bonne ambiance.

Au menu Nachos bœuf & cheddar avec son guacamole

Chili con carne et planche de charcuterie .

La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 82 84 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les afterworks à la brasserie

L’événement Les afterworks à la brasserie Monein a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Coeur de Béarn