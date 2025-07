Les afterworks de l’étang du Frarupt à Lièpvre Lièpvre

Les afterworks de l’étang du Frarupt à Lièpvre

Début : Vendredi 2025-08-29 17:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-08-29 2025-09-12

Burgers, bières, frites, musique et bonne humeur au programme une ambiance conviviale à partager entre amis ou en famille. Ne manquez pas ces rendez-vous festifs au bord de l’eau !

Dans une ambiance détendue et chaleureuse, venez profiter des Afterworks organisés par la Société de Pêche de Lièpvre ! Ces soirées conviviales, très appréciées des habitués comme des nouveaux venus, vous proposent un moment de détente autour de burgers et frites maison ainsi que de bières locales, le tout accompagné de musique et de bonne humeur.

Un rendez-vous idéal pour décompresser en fin de journée, partager un repas en plein air et retrouver l’esprit festif du village au bord de l’eau.

Places limitées réservation vivement conseillée pour garantir votre table et profiter pleinement de la soirée. .

spl.liepvre@gmail.com

English :

Burgers, beers, fries, music and good spirits: a convivial atmosphere to share with friends and family. Don’t miss these festive waterside events!

German :

Burger, Bier, Pommes frites, Musik und gute Laune stehen auf dem Programm: eine gesellige Atmosphäre, die man mit Freunden oder der Familie teilen kann. Lassen Sie sich diese festlichen Treffen am Wasser nicht entgehen!

Italiano :

Hamburger, birre, patatine, musica e buon umore sono tutti in programma: un’atmosfera amichevole da condividere con gli amici o la famiglia. Non perdetevi questi eventi festivi in riva al mare!

Espanol :

Hamburguesas, cervezas, patatas fritas, música y buen humor: un ambiente agradable para compartir con amigos o en familia. No se pierda estos actos festivos a orillas del agua

