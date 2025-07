Les Afterworks du B’art B’art du Château de la Gaude Aix-en-Provence

Les Afterworks du B’art B’art du Château de la Gaude Aix-en-Provence mardi 29 juillet 2025.

Les Afterworks du B’art

Du 29/07 au 26/08/2025 le mardi à partir de 18h. B’art du Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-29 18:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-07-29

Retrouvez les afterworks du B’art au Château de la Gaude tous les mardis dès 18h, afin de vous sentir en vacances et de profiter des beaux jours après une journée de travail.

Nous espérons vous y retrouver pour vous faire goûter aux cocktails créations du Château !

Ces Afterworks sont l’occasion de découvrir dans une ambiance festive de nouvelles maisons de spiritueux qui assurent la qualité et l’exotisme de nos cocktails. Nos talentueux barmen émerveilleront vos sens grâce à leur savoir-faire.



Cocktails colorés, tapas variées et vin du domaine seront au rendez-vous pour vous offrir un agréable moment.

Les pizzas de la Gaude cette année notre chef Matthieu Dupuis Baumal vous propose des pizzas pour accompagner vos cocktails !



Le 29 juillet Cotswolds

Le 5 aout Havana Club

Le 12 Codigo

Le 19 Pegasus

Le 26 Planteray. .

B’art du Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30 reservation@chateaudelagaude.com

English :

Join the B’art afterworks at Château de la Gaude every Tuesday from 6pm, so you can feel like you’re on vacation and enjoy the sunny days after a hard day’s work.

German :

Treffen Sie sich jeden Dienstag ab 18 Uhr zu den Afterworks des B’art im Château de la Gaude, um sich nach einem anstrengenden Arbeitstag wie im Urlaub zu fühlen und das schöne Wetter zu genießen.

Italiano :

Venite al dopolavoro B’art al Château de la Gaude ogni martedì dalle 18.00, per staccare la spina e godervi il sole dopo una dura giornata di lavoro.

Espanol :

Todos los martes, a partir de las 18.00 horas, acuda a los afterworks de B’art en el Château de la Gaude para evadirse y disfrutar del sol tras una dura jornada de trabajo.

L’événement Les Afterworks du B’art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence