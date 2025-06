Les Afterworks du Domaine des Alpilles Domaine des Alpilles Aureille 4 juillet 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-08-08 22:00:00

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-08-01

2025-08-08

Le Domaine des Alpilles à Aureille vous invite à ses Afterworks, les vendredis 4, 11 et 18 juillet ainsi que les 1er et 8 août !

Le Domaine des Alpilles à Aureille vous propose une parenthèse conviviale :

attablés face aux Alpilles, aux couleurs du soleil couchant, venez à deux ou entre amis pour découvrir et déguster les vins de Justine, la vigneronne.

Au crépuscule doré, la convivialité s’invite.

Face aux Alpilles, les esprits s’initient…



Ambiance musicale

Planches apéritives, vin au verre ou à la bouteille

Accès libre, service à la carte .

Domaine des Alpilles Chemin du Milieu

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 95 82 06 map@domainedesalpilles.fr

English :

The Domaine des Alpilles in Aureille invites you to its Afterworks on Fridays 4, 11 and 18 July and 1 and 8 August!

German :

Die Domaine des Alpilles in Aureille lädt Sie zu ihren Afterworks am Freitag, den 4., 11. und 18. Juli sowie am 1. und 8. August ein!

Italiano :

Il Domaine des Alpilles di Aureille vi invita ai suoi Afterworks i venerdì 4, 11 e 18 luglio e 1 e 8 agosto!

Espanol :

El Domaine des Alpilles de Aureille le invita a sus Afterworks los viernes 4, 11 y 18 de julio y 1 y 8 de agosto

