LES AFTERWORKS DU PETIT PARIS Atelier Bougie de Massage Saint-Dizier
LES AFTERWORKS DU PETIT PARIS Atelier Bougie de Massage Saint-Dizier jeudi 12 février 2026.
LES AFTERWORKS DU PETIT PARIS Atelier Bougie de Massage
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Tout public
Envie d’un moment créatif et sensuel à partager ?
Venez fabriquer votre bougie de massage et repartez avec un cadeau unique à offrir (ou à garder ).
Offrez votre bougie et le massage à votre Valentin(e)
Un instant doux, parfumé et fait avec amour. .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LES AFTERWORKS DU PETIT PARIS Atelier Bougie de Massage Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne