Les agents de la Ville en concert à la fête des jardins Parc Sainte-Périne PARIS

Les agents de la Ville en concert à la fête des jardins Parc Sainte-Périne PARIS samedi 27 septembre 2025.

A l’occasion de la fête des Jardins, l’orchestre d’harmonie des agents de la Ville de Paris a le plaisir de proposer un concert de sa saison musicale au Jardin Sainte-Périne. Sous la direction de Jane Latron, l’orchestre propose un programme varié tiré du répertoire classique ou d’œuvres originales pour orchestre d’harmonie.

Créé en 2016 sous forme d’une association , l’orchestre est composé d’agents de la Ville de Paris qui partagent leur passion commune de la musique en dehors de leurs heures de service.

Parc Sainte-Périne : 41, rue Mirabeau, Paris 16e

La fête des jardins en musique : retrouvez l’orchestre d’harmonie des agents de la ville de Paris au Parc Sainte-Périne (16è)

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00

Parc Sainte-Périne 41, rue Mirabeau 75016 PARIS

ohavp75@gmail.com https://fr-fr.facebook.com/OHAVP https://fr-fr.facebook.com/OHAVP