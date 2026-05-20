Les Agités du Bocal en concert allée de l’Arguillère Équemauville

Équemauville

Les Agités du Bocal en concert

allée de l’Arguillère Stade Raymond Ricroch Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ce groupe de rock humoristique sera en live au Color Festival!

Viens applaudir Les Agités du Bocal qui reprend la chanson française de manière humoristique sur fond pop-rock ! Le concert commence à 20h.

Les chansons des Agités du Bocal mettent en scène des personnages que chacun(e) a déjà croisé. Peut-être même que c’était vous.

Leurs textes, inspirés de l’insolence de Brassens, de l’impertinence des Fatals Picards et de la malice de Oldelaf, ont mûri au fil des années, portés par une musique souvent éclectique mais toujours furieusement énergisante.

C’est gratuit

Plus d’infos sur le Color Festival ouverture à 18h

Au programme

Concerts live les artistes enflammeront la scène avec des sons qui te feront danser toute la soirée.

Lancers de poudre colorée Prépare-toi à être recouvert de mille couleurs à chaque explosion de poudre ! Un moment magique pour des photos ultra stylées ✨

Food trucks Reprends des forces avec des burgers, tacos, crêpes et autres gourmandises.

Bar à tresses, maquillage & tattoos éphémères Shine bright avec des motifs stylés !

Gros délires entre potes Structures gonflables XXL

Dress code Mets un t-shirt blanc et des lunettes de soleil pour profiter à fond des couleurs !

Des lancers de poudre

Annoncés par un compte à rebours, des lancers de poudre colorée viendront également rythmer la soirée pour une expérience visuelle spectaculaire et haute en couleurs !

T-shirt blanc et lunettes conseillés pour vivre le moment à fond!

ENTRÉE GRATUITE restauration sur place

Samedi 11 juillet 2026

18h minuit

stade Raymonde Ricroch à Equemauville

Parking voitures à proximité .

allée de l’Arguillère Stade Raymond Ricroch Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

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English : Les Agités du Bocal en concert

This humorous rock band will be performing live at the Color Festival!

L’événement Les Agités du Bocal en concert Équemauville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Honfleur-Beuzeville