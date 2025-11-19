Les aides à la rénovation énergétique Locaux de la CCGP Pontarlier
Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19 20:00:00
2025-11-19
Un conseiller en rénovation énergétique de la Maison de l’habitat du Doubs vous expliquera les différents parcours et financements mobilisables à travers des exemples concrets. Il vous donnera les détails de l’actualité et des perspectives
pour l’année 2026 concernant les aides à la rénovation. Vous pourrez, à partir de cette présentation, tirer les grandes lignes de votre projet.
Inscriptions et informations par mail ou par téléphone. .
Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 37 68 contact@maisonhabitatdoubs.fr
