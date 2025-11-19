Les aides à la rénovation énergétique Locaux de la CCGP Pontarlier

Les aides à la rénovation énergétique

Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19 20:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Un conseiller en rénovation énergétique de la Maison de l’habitat du Doubs vous expliquera les différents parcours et financements mobilisables à travers des exemples concrets. Il vous donnera les détails de l’actualité et des perspectives

pour l’année 2026 concernant les aides à la rénovation. Vous pourrez, à partir de cette présentation, tirer les grandes lignes de votre projet.

Inscriptions et informations par mail ou par téléphone. .

Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 37 68 contact@maisonhabitatdoubs.fr

English : Les aides à la rénovation énergétique

German : Les aides à la rénovation énergétique

Italiano :

Espanol :

L’événement Les aides à la rénovation énergétique Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS