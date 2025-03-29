Les Aigles des Remparts Théâtre des Remparts Provins

Les Aigles des Remparts

Théâtre des Remparts Remparts du Cours aux Bêtes Provins Seine-et-Marne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-03-29

fin : 2025-04-27

2025-03-29 2025-04-14 2025-04-28 2025-06-14 2025-06-16 2025-07-05 2025-09-01 2025-09-08 2025-10-01 2025-10-20

Grande fresque sur l’Art de la fauconnerie à cheval !

Théâtre des Remparts Remparts du Cours aux Bêtes Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 58 80 32 info@vollibre.fr

English : The Eagles of the Ramparts

Equestrian and Falconry show!

German :

Großes Wandgemälde über die Kunst der Falknerei zu Pferd!

Italiano :

Grande affresco sull’arte della falconeria a cavallo!

Espanol :

¡Gran fresco sobre el arte de la cetrería a caballo!

