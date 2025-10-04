Les Ailes Cie la Hurlante Sévérac d’Aveyron

Les Ailes Cie la Hurlante Sévérac d’Aveyron samedi 4 octobre 2025.

Les Ailes Cie la Hurlante

5 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Partez à la découverte d’une traversée intime entre théâtre et fiction sonore. Un spectacle en déambulation, rendez-vous à l’angle des rues des Douves et du Grand Faubourg. Proposé par la compagnie La Hurlante dans le cadre d’Octobre Rose.

Les Ailes raconte le parcours de sept femmes qui habitent ou travaillent dans la même rue. Elles posent un regard sur leur vie dans ce quartier et se racontent au gré de leurs allers-retours entre chez elles. Elles ont en commun ce quartier mais aussi un événement qui a bousculé leur quotidien. Une voisine, Marlène, a décidé de disparaître volontairement.

Volatilisée. Elles livreront chacune à leur façon une prise de conscience. Entre théâtre et fiction sonore, ce spectacle souhaite questionner les liens entre les habitantes d’une même rue, leur intimité, leurs envies de départ ou d’enracinement.

RDV le samedi 4 octobre à 17h. Spectacle programmé en partenariat avec Eurek’art dans le cadre de Pierres Insolites, projet de valorisation du patrimoine en Occitanie.

Tout public, à partir de 8 ans. 5 .

5 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 67 31 severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

English :

Discover an intimate journey between theater and sound fiction. Meet at the corner of rue des Douves and rue du Grand Faubourg. Presented by compagnie La Hurlante as part of the Pink October campaign.

German :

Begeben Sie sich auf eine intime Reise zwischen Theater und Klangfiktion. Ein Spektakel auf Wanderschaft. Treffpunkt: Ecke Rue des Douves und Rue du Grand Faubourg. Angeboten von der Compagnie La Hurlante im Rahmen des Rosa Oktobers.

Italiano :

Scoprite un viaggio intimo tra teatro e finzione sonora. Spettacolo itinerante, appuntamento all’angolo tra rue des Douves e rue du Grand Faubourg. Presentato da La Hurlante nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.

Espanol :

Descubra un viaje íntimo entre el teatro y la ficción sonora. Espectáculo itinerante, encuentro en la esquina de la rue des Douves y la rue du Grand Faubourg. Presentado por La Hurlante en el marco de la campaña Octubre Rosa.

L’événement Les Ailes Cie la Hurlante Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)