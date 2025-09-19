Les Ailes d’André Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Les Ailes d’André Maison de la culture du Japon à Paris Paris vendredi 19 septembre 2025.

Les Ailes d’André Vendredi 19 septembre, 18h00 Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Plein tarif : 10€ Tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T20:30:00+

Fin : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T20:30:00+

En novembre 1936, le pilote français André Japy tente de réaliser un raid de 100 heures Paris-Tokyo en 100h, mais s’écrase sur le mont Sefuri, entre les départements de Saga et de Fukuoka. Gravement blessé, il est sauvé par les habitants de la région et revient en France environ 4 mois plus tard. Cet accident est aujourd’hui un symbole des liens d’amitié entre le Japon et la France.

Le projet « Les Ailes Rouges » vise à réaliser le rêve qu’André Japy n’a pu accomplir, en restaurant son avion, le Caudron Simoun, pour tenter de nouveau le vol Saga-Tokyo ; un vol qu’il n’a jamais pu faire.

La pièce « Les Ailes d’André » met en scène deux femmes, Yôko jouée par Yûko Aoki et Daphné par Vanda Benes, amies depuis plus de 40 ans. À travers leurs dialogues en japonais et en français, elles partagent souvenirs, émotions et réflexions, et vont partir sur les traces d’André Japy. Portées par la résonance entre son histoire et leur propre parcours, elles iront jusqu’à Beaucourt, la ville natale de Daphné, en France. La pièce, en trois actes, alterne conversation et narration autour de l’accident d’André Japy et de ses répercussions. Avec des images projetées et un accompagnement musical (clavecin, ocarina, percussions), la lecture invite le spectateur à un voyage entre deux cultures et deux époques.

Avant la représentation, Stéphane Lanter, président de l’Association pour la Renaissance du Caudron Simoun, parlera de la genèse du projet avec Nicolas Japy, vice-président de l’association et petit-neveu d’André. Cette rencontre sera animée par Cécile Bronn, docteure en histoire aéronautique japonaise. Cet événement est une occasion unique de découvrir l’histoire d’André Japy et de développer l’intérêt pour l’histoire aéronautique des années 1930, tout en mettant en lumière l’amitié entre la France et le Japon.

Après sa représentation à Paris, la lecture-spectacle franco-japonaise Les Ailes d’André sera donnée le dimanche 21 septembre à 15h au foyer Georges Brassens par l’association « Les Ailes de l’Amitié » en partenariat avec la ville de Beaucourt, ville jumelée avec Kanzaki et berceau d’André Japy.

Programme :

■ 18h-19h > Rencontre de Stéphane Lanter, président de l’Association pour La Renaissance du Caudron Simoun, avec Nicolas Japy, vice-président de l’association et petit-neveu d’André. Cette rencontre sera animée par Cécile Bronn.

■ 19h-20h30 > Lecture théâtrale et musicale, en français et en japonais : Les Ailes d’André

Premier Acte Yôko et Daphné

Deuxième Acte André s’envole

Troisième Acte À la fin du voyage

Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Jacques Chirac 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Paris Île-de-France +33 1 44 37 95 01 https://www.mcjp.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://mcj.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10229381957486 »}] Depuis 1997, la MCJP pré­sente la culture japo­naise qu’elle soit tra­di­tion­nelle ou contem­po­raine à un large public.

Nos huit prin­ci­pa­les acti­vi­tés offrent une vision éclectique et diver­si­fiée de la culture japo­nai­se : expo­si­tions, spec­ta­cles vivants, cinéma, confé­ren­ces, biblio­thè­que. Plus récem­ment, nous avons également mis l’accent sur la pro­mo­tion de la langue japo­naise et la culture culi­naire. La culture japo­naise se décou­vre également par une pléiade de cours : Cérémonie du thé, cal­li­gra­phie, ike­bana (art floral), ori­gami, manga…

La Maison de la culture du Japon à Paris repré­sente la Fondation du Japon en France et les mani­fes­ta­tions qui s’y dérou­lent sont orga­ni­sées en par­te­na­riat avec l’Association pour la Maison de la culture du Japon à Paris. Rer C : Champ-de-Mars – Tour Eiffel

Métro 6 : Bir Hakeim

En novembre 1936, le pilote français André Japy tente de réaliser un raid de 100 heures Paris-Tokyo en 100h, mais s’écrase sur le mont Sefuri, entre les départements de Saga et de Fukuoka. Gravement …

© Pauline Tribou