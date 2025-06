LES AILES DE LA NUIT Agde 11 juillet 2025 07:00

Hérault

LES AILES DE LA NUIT Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

A la tombée du jour, c’est une faune méconnue qui s’éveille.

Pour une soirée, venez vous immerger dans le monde mystérieux des chauve-souris et des rapaces nocturnes.

> Sur réservation

> Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation

Route de Sète

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 adena.animation@espaces-naturels.fr

English : LES AILES DE LA NUIT

At dusk, an unknown fauna awakens.

For one evening, immerse yourself in the mysterious world of bats and nocturnal birds of prey.

German : LES AILES DE LA NUIT

Bei Einbruch der Dunkelheit erwacht eine unbekannte Tierwelt.

Tauchen Sie für einen Abend in die geheimnisvolle Welt der Fledermäuse und nachtaktiven Raubvögel ein.

Italiano :

Al calar della notte, una fauna sconosciuta si risveglia.

Per una sera, venite a immergervi nel misterioso mondo dei pipistrelli e dei rapaci notturni.

Espanol : LES AILES DE LA NUIT

Al caer la noche, despierta una fauna desconocida.

Por una noche, venga y sumérjase en el misterioso mundo de los murciélagos y las rapaces nocturnas.

L’événement LES AILES DE LA NUIT Agde a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE