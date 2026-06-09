Les Ailes de la Nuit Noidant-le-Rocheux jeudi 30 juillet 2026.

Noidant-le-Rocheux

Les Ailes de la Nuit

en forêt Noidant-le-Rocheux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Sortie Nature Le ciel nocturne est bien plus peuplé qu’il ne le semble, chauve-souris, chouettes et hiboux en ont fait leur royaume. Venez en apprendre plus sur ces animaux et leurs incroyable capacités au cours d’une balade au crépuscule en bordure de forêt.

Gratuit

Sur inscription .

en forêt Noidant-le-Rocheux 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Les Ailes de la Nuit Noidant-le-Rocheux a été mis à jour le 2026-06-09 par Antenne du Pays de Langres