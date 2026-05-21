Les ailes de la nuit Parc national de forêts Parc national de forêts Villiers-le-Duc

Villiers-le-Duc

Les ailes de la nuit Parc national de forêts

Parc national de forêts Maison de la Grande Réserve Villiers-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Le ciel nocturne est bien plus peuplé qu’il ne le semble, chauve-souris, chouettes et hiboux en ont fait leur royaume. Venez en apprendre plus sur ces animaux et leurs incroyables capacités au cours d’une balade au crépuscule en bordure de forêt.

Sortie gratuite organisée par les agents du Parc national de forêts et son partenaire l’Office national des forêts. Tout le programme forets-parcnational.fr .

Parc national de forêts Maison de la Grande Réserve Villiers-le-Duc 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Les ailes de la nuit Parc national de forêts

L’événement Les ailes de la nuit Parc national de forêts Villiers-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)