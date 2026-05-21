Les ailes de la nuit Parc national de forêts Parc national de forêts Villiers-le-Duc
Les ailes de la nuit Parc national de forêts Parc national de forêts Villiers-le-Duc jeudi 27 août 2026.
Villiers-le-Duc
Les ailes de la nuit Parc national de forêts
Parc national de forêts Maison de la Grande Réserve Villiers-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Le ciel nocturne est bien plus peuplé qu’il ne le semble, chauve-souris, chouettes et hiboux en ont fait leur royaume. Venez en apprendre plus sur ces animaux et leurs incroyables capacités au cours d’une balade au crépuscule en bordure de forêt.
Sortie gratuite organisée par les agents du Parc national de forêts et son partenaire l’Office national des forêts. Tout le programme forets-parcnational.fr .
Parc national de forêts Maison de la Grande Réserve Villiers-le-Duc 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English : Les ailes de la nuit Parc national de forêts
L’événement Les ailes de la nuit Parc national de forêts Villiers-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)