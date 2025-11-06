Les ailes de l’escargot Limoges

Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-07

Cette pièce discute de l’identité sexuelle. Comment avons nous joué avec notre corps, avec nos pensées intimes, nos sentiments profonds, nos besoins, nos fantasmes ou révélés ou enfouis. Sur scène, deux hommes Un qui a aimé en multiplications, en coups de cœurs réalisés. Un besoin de peaux pour se vider l’esprit. Un homme à flammes.

Un autre, qui s’est muré dans les illusions, dans un corps pour personne, fermé à double tour d’ivoire. Un homme à femmes. Pourtant, quelque chose les unit, semble même basculer dans la même difficulté, entre la solitude et l’espoir. L’envie de tout changer. L’ultime amour à aller chercher. Un dernier pour l’un. Un premier pour l’autre. .

Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 60 69

German : Les ailes de l’escargot

Espanol : Les ailes de l’escargot

