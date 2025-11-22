Les ailes de l’hiver à Clégreuc Vay

Les ailes de l’hiver à Clégreuc

Etang de Clégreuc Vay Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Sortie nature à la découverte des oiseaux de passage à Clégreuc

Certains visiteurs d’hiver sont venus s’installer sur les bords de l’étang de Clégreuc.

Profitez de ce rendez-vous annuel pour les contempler.

Animation proposée par la Ligue pour la protection des oiseaux 44 en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique.

Tout public

Gratuit

Réservation obligatoire .

Etang de Clégreuc Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 82 02 97

English :

Nature outing to discover the birds of passage in Clégreuc

German :

Naturausflug zur Entdeckung der Zugvögel in Clégreuc

Italiano :

Uscita naturalistica alla scoperta degli uccelli che passano per Clégreuc

Espanol :

Excursión en plena naturaleza para descubrir las aves que pasan por Clégreuc

