Les ailes de l’hiver à Clégreuc Vay

Etang de Clégreuc Vay Loire-Atlantique
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Sortie nature à la découverte des oiseaux de passage à Clégreuc
Certains visiteurs d’hiver sont venus s’installer sur les bords de l’étang de Clégreuc.
Profitez de ce rendez-vous annuel pour les contempler.
Animation proposée par la Ligue pour la protection des oiseaux 44 en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique.
Tout public
Gratuit
Réservation obligatoire .
Etang de Clégreuc Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 82 02 97
English :
Nature outing to discover the birds of passage in Clégreuc
German :
Naturausflug zur Entdeckung der Zugvögel in Clégreuc
Italiano :
Uscita naturalistica alla scoperta degli uccelli che passano per Clégreuc
Espanol :
Excursión en plena naturaleza para descubrir las aves que pasan por Clégreuc
