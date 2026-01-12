Les Ailes du Livre Place Leclerc Longwy

Les Ailes du Livre Place Leclerc Longwy samedi 28 février 2026.

Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-28
fin : 2026-03-01

2026-02-28

Salon littéraire.Tout public
Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 07 64 97 

English :

Literary salon.

L’événement Les Ailes du Livre Longwy a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DU GRAND LONGWY