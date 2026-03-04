Les albums de Cécile Hudrisier, Médiathèque des Minimes, Toulouse

Les albums de Cécile Hudrisier Samedi 4 avril, 11h00 Médiathèque des Minimes Haute-Garonne

Samedi 4 avril – 11h

Dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril dédié à la petite enfance et en partenariat avec le Centre culturel des Mazades, partagez des lectures et (re)découvrez les illustrations de Cécile Hudrisier.

Médiathèque des Minimes

Durée : 30 min – De 0 à 5 ans

Sur inscription au 05 81 91 78 42 ou sur place

Médiathèque des Minimes 3 Place du Marché aux Cochons, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 78 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/minimes [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 78 42 »}] La bibliothèque des Minimes a ouvert en 1975. Rénovée en 1998, la médiathèque comprend 362 m2. Club de lecteurs. Parking et wifi. Métro : ligne B – station Minimes Claude NougaroVélô-Toulouse : station 132 – 101, avenue des Minimes et 133 – 71, avenue des Minimes

