Les algues Conférence Lanmodez

Les algues Conférence

Salle Ty an Holl Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Algue Voyageuse accueillera Alexis Bouvet, fondateur de l’entreprise Symbiomer à Penvénan et récemment distingué pour ses travaux innovants. Cette rencontre-conférence offrira au public l’occasion de découvrir un acteur local dont les recherches ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine des biotechnologies marines.

Mieux comprendre les enjeux de ces innovations?: comment les algues peuvent-elles répondre à des besoins industriels actuels?? Quels nouveaux matériaux ou solutions émergent de ces recherches?? Quelles perspectives pour le territoire?? Alexis présentera également plusieurs produits développés par sa société, illustrant concrètement les applications possibles de la biomasse marine. .

