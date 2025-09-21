Les algues en Trégor de la tradition orale à la peinture Conférence Centre Culturel Anatole Le Braz Penvénan

Les algues en Trégor de la tradition orale à la peinture Conférence

Centre Culturel Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-21

Une conférence de l’association Océanide avec Guy Prigent et Jacqueline Gibson.

Venez découvrir des complaintes et des chansons en breton depuis le 17ème siècle, qui racontent les usages goémoniers, des naufrages, des scènes de pêche à pied, l’utilisation des ressources de l’estran.

Ces chansons ont été collectées entre le 19ème et le début du 20 ème siècle par François Luzel, Anatole Le Braz et romancées par des auteurs comme Emile Souvestre et Charles Le Goffic.

Plus proches de nous, des ethnologues et collecteurs du 20ème siècle et 21 ème siècle, de Daniel Giraudon, Ifig et Nanda Troadeg à Bernard Lasbleiz ont poursuivi ces recherches sur la littérature orale bretonne et ont pu interpréter musicalement ces récits.

Cette présentation de la tradition orale dans le Trégor sera enrichie de projections de tableaux sur le même sujet. .

