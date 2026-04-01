Les algues, les découvrir, les cueillir , les déguster et les cuisiner Moëlan-sur-Mer
Les algues, les découvrir, les cueillir , les déguster et les cuisiner Moëlan-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Les algues, les découvrir, les cueillir , les déguster et les cuisiner
Plage Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Les algues, les découvrir, c’est les adopter car elles sont un trésor de bienfaits pour la santé et le renforcement de l’immunité car leur richesse en minéraux et oligoéléments surpasse tous nos aliments.
En tout premier lieu, sortie sur l’estran à l’heure de la grande marée, soyons à l’heure , la marée n’attend pas ! Ciseaux, bottes, coupe-vent ou chapeau de soleil sans oublier un seau sont la parfaite tenue du ramasseur d’algues. Il s’agit d’ouvrir les yeux, observer pour reconnaitre les algues , les toucher puis les gouter avant de les cueillir en respectant les gestes justes indispensables à la préservation des espaces sauvages de nos bords de mer.
Riches des trouvailles offertes par la mer, chacun va mettre la main à la pâte pour un atelier cuisine riche en découverte autant en ce qui concerne le gout que les textures. Un repas végétarien sera préparé de l’entrée au dessert.
Dégustation
17 ou 18 ou 19 ou 20 avril (horaire différent chaque jour en fonction de l’heure de la marée)
Animé par Sylvie Pencréac’h Praticienne en santé naturelle et médecine chinoise
Organisation asso Terre d’Eveil
Sur réservation uniquement .
Plage Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 86 79 08 12
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English : Les algues, les découvrir, les cueillir , les déguster et les cuisiner
L’événement Les algues, les découvrir, les cueillir , les déguster et les cuisiner Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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