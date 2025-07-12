LES ALLEES DU BOUQUIN Béziers
LES ALLEES DU BOUQUIN Béziers samedi 12 juillet 2025.
LES ALLEES DU BOUQUIN
Bas des Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-12
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-07-12 2025-08-23 2025-09-20 2025-10-18 2025-11-08 2025-12-13
Vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine.
Une quinzaine de bouquinistes et de libraires professionnels sont présents sur les allées Paul Riquet et vous proposent un vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine. .
Bas des Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 80 77 84 92 lafoireauxbouquins@sfr.fr
English :
Wide selection of books ranging from ancient books to contemporary comics.
German :
Große Auswahl an Büchern von antiquarischen Büchern bis hin zu zeitgenössischen Comics.
Italiano :
Una vasta gamma di opere, dai libri antichi ai fumetti contemporanei.
Espanol :
Una amplia gama de obras, desde libros antiguos hasta cómics contemporáneos.
L’événement LES ALLEES DU BOUQUIN Béziers a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE