LES ALLEES DU BOUQUIN Béziers

Bas des Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-07-12

fin : 2025-10-18

2025-07-12 2025-08-23 2025-09-20 2025-10-18 2025-11-08 2025-12-13

Une quinzaine de bouquinistes et de libraires professionnels sont présents sur les allées Paul Riquet et vous proposent un vaste choix d’ouvrages allant du livre ancien à la bande dessinée contemporaine. .

Bas des Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 80 77 84 92 lafoireauxbouquins@sfr.fr

English :

Wide selection of books ranging from ancient books to contemporary comics.

German :

Große Auswahl an Büchern von antiquarischen Büchern bis hin zu zeitgenössischen Comics.

Italiano :

Una vasta gamma di opere, dai libri antichi ai fumetti contemporanei.

Espanol :

Una amplia gama de obras, desde libros antiguos hasta cómics contemporáneos.

