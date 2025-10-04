LES ALLÉES RÉTRO Béziers

LES ALLÉES RÉTRO Béziers samedi 4 octobre 2025.

LES ALLÉES RÉTRO

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

À l’occasion du grand bazar de Béziers, venez admirer l’exposition des 150 voitures de collection! Entrée libre.

À l’occasion du grand bazar de Béziers, venez admirer l’exposition des 150 voitures de collection!

Entrée libre. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

Come and admire the 150 classic cars on display at the Béziers Bazaar! Free admission.

German :

Anlässlich des großen Basars in Béziers können Sie die Ausstellung von 150 Oldtimern bewundern Freier Eintritt.

Italiano :

Venite ad ammirare le 150 auto d’epoca esposte al Bazar di Béziers! L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Venga a admirar los 150 coches clásicos expuestos en el Bazar de Béziers La entrada es gratuita.

L’événement LES ALLÉES RÉTRO Béziers a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE