LES ALLÉES RÉTRO Béziers samedi 4 octobre 2025.
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
À l’occasion du grand bazar de Béziers, venez admirer l’exposition des 150 voitures de collection! Entrée libre.
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
Come and admire the 150 classic cars on display at the Béziers Bazaar! Free admission.
German :
Anlässlich des großen Basars in Béziers können Sie die Ausstellung von 150 Oldtimern bewundern Freier Eintritt.
Italiano :
Venite ad ammirare le 150 auto d’epoca esposte al Bazar di Béziers! L’ingresso è gratuito.
Espanol :
Venga a admirar los 150 coches clásicos expuestos en el Bazar de Béziers La entrada es gratuita.
