Les Allenjoyeux-Drilles, Vieux-Charmont
Les Allenjoyeux-Drilles, Vieux-Charmont samedi 24 janvier 2026.
Les Allenjoyeux-Drilles
Salle Rencontres Jean Jaurès Vieux-Charmont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les Allenjoyeux-Drilles
Théâtre d’Allenjoie
Spectacle Théâtre
L’hôtel enchanté
Une pièce de Olivier Tourancheau
Samedi 24 Janvier 2026
A 20h30
Salle Rencontres Jean Jaurès
Réservations conseillées en mairie de Vieux-Charmont
03.81.90.76.80
Sortie au chapeau .
Salle Rencontres Jean Jaurès Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 90 76 80 contact@vieux-charmont.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Allenjoyeux-Drilles
L’événement Les Allenjoyeux-Drilles Vieux-Charmont a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD