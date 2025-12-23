Les Allenjoyeux-Drilles, Vieux-Charmont

Les Allenjoyeux-Drilles

Théâtre d’Allenjoie

Spectacle Théâtre

L’hôtel enchanté

Une pièce de Olivier Tourancheau

Samedi 24 Janvier 2026

A 20h30

Salle Rencontres Jean Jaurès

Réservations conseillées en mairie de Vieux-Charmont

03.81.90.76.80

Sortie au chapeau .

Salle Rencontres Jean Jaurès Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 90 76 80 contact@vieux-charmont.fr

