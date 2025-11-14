Les Allumeurs des Toiles présentent Diego et Hommage à la Catalogne de Frédéric Goldbronn cinéma Casino Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent Diego et Hommage à la Catalogne de Frédéric Goldbronn

Les Allumeurs des Toiles proposent deux films documentaires, en présence du réalisateur Frédéric Goldbronn et de l’association MHRE89, représentée par Anne-Marie Ruiz.

Hommage à la Catalogne a été sélectionné au cinéma du réel 2025 en séance spéciale et aux derniers rendez-vous de l’histoire de Blois.

Un film qui fait partager l’engagement de George Orwell pendant la guerre d’Espagne.

À partir d’une sélection d’archives rares tournées par les opérateurs du CNT ( confédération nationale du travail) à Barcelone et sur le front Aragon, d’extraits du livre de Orwell lus par Bruno Podalydès, le film se construit comme un voyage au cœur de la révolution et de la guerre d’Espagne.

Belle expérience de cinéma. Très beau film! Montage subtil, musique originale… .

