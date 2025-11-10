Les Allumeurs des Toiles présentent Left-handed girl film de Shih-Ching Tsou Cinéma Casino Clamecy
Les Allumeurs des Toiles présentent Left-handed girl film de Shih-Ching Tsou
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10 20:00:00
2025-11-10 2025-11-11
CLAMECY Cinéma Casino LEFT HANDED GIRL— Un film de Shih-Ching Tsou Taïwan, France, U.S.A., Grande-Bretagne
Une mère célibataire et ses deux filles arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur d’un marché nocturne de la capitale taiwanaise. Chacune d’entre elles doit trouver un moyen de s’adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l’unité familiale.
1h 48 min | Drame
Positif
Le film impressionne par la finesse de son écriture, la vérité des émotions qu’il fait naître, la justesse de son interprétation, l’ampleur du tableau qu’il dessine sous une apparence modeste .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com
